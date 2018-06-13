Колумбия прилетела в Россию на ЧМ-2018



Сборная Колумбии прибыла в Россию, чтобы принять участие в Чемпионате Мира-2018, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, колумбийские футболисты будут проживать и тренироваться в Казани.

На ЧМ-2018 Колумбия сыграет в одной группе с командами Японии (19 июня), Польши (24 июня) и Сенегала (28 июня).

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