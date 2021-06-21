Колумбия проиграла Перу в Кубке Америки, Венесуэла вырвала ничью у Эквадора
В ночь на понедельник в рамках 3-го тура тура группового этапа Кубка Америки-2021 состоялись два матча.
Сначала сборные Венесуэлы и Эквадора не выявили сильнейшего, а затем Колумбия сенсационно уступила Перу.
Венесуэла – Эквадор - 2:2
Голы: 0:1 – 39 Пресиадо, 1:1 – 51 Кастильо, 1:2 – 71 Плата, 2:2 – 90 Эрнандес.
Венесуэла: Фариньес, Гонсалес, Мартинес, Веласкес, дель Пино Маго, Кумана (Эрнандес, 77), Мартинес (Уртадо, 77), Морено (Селис, 82), Кастильо, Кассерес (Мансано, 82), Аристегьета (Кордова, 57).
Эквадор: Ортис, Пресиадо, Арболеда, Инкапиэ, Эступиньян, Мена (Плата, 68), Мендес (Нобоа, 67), Кайседо, Пресиадо (Мартинес, 88), Кампана, Валенсия (Франко, 83).
Колумбия – Перу - 1:2
Голы: 0:1 – 17 Пенья, 1:1 – 53, пенальти Борха, 1:2 – 64, автогол Мина.
Колумбия: Оспина, Медина (Морелос, 81), Мина, Санчес, Тесильо, Барриос, Перес (Куэльяр, 60), Куадрадо, Кардона (Чара, 70), Сапата (Муриэль, 61), Борха.
Перу: Гальесе, Корсо, Рамос, Кальенс, Лопес, Тапия, Йотун, Каррильо, Пенья (Картахена, 83), Куэва (Гарсия, 90), Лападула (Орменьо, 83).
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