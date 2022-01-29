Колумбия проиграла Перу в квалификации ЧМ-2022, Венесуэла разгромила Боливию благодаря хет-трику Рондона
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
В ночь на 29 января состоялись два матча 15-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.
Колумбия неожиданно потерпела домашнее поражение от Перу, пропустив на 85-й минуте.
Венесуэла добилась крупной победы над Боливией со счётом 4:1. Три из четырёх голов хозяев забил поигравший в РПЛ Хосе Саломон Рондон.
Колумбия – Перу - 0:1
Гол: 0:1 – 85 Флорес.
Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Мохика (Инестроса, 90), Хамес, Урибе (Чара, 73), Барриос (Пресиадо, 90), Куадрадо, Фалькао (Борха, 66), Борре (Альсате, 66), Диас.
Перу: Гальесе, Корсо, Самбрано (Араухо, 65), Кальенс, Лопес (Абрам, 64), Каррильо, Куэва, Йотун (Гонсалес, 65), Тапия, Пенья (Флорес, 46), Лападула (Орменьо, 84).
Венесуэла – Боливия - 4:1
Голы: 1:0 – 25 Рондон, 2:0 – 35 Рондон, 2:1 – 38 Миранда, 3:1 – 55 Мачис, 4:1 – 67 Рондон.
Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Феррареси, Гонсалес, Ринкон, Отеро (Мурильо, 77), Сотельдо (Кассерес, 71), Мартинес (Чакон, 85), Рондон (Мартинес, 70), Мачис (Сеговия, 85).
Боливия: Лампе, Бехарано (Энумба, 71), Сагредо, Кинтерос, Фернандес, Хустиниано, Вильярроэль (Вака, 71), Рамальо (Чумасеро, 66), Морено (Абрего, 71), Арсе (Сааведра, 66), Миранда.
Удаление: Хустиниано (60).
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