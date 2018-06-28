Колумбия теряет Хамеса

Сборная Колумбии теряет одного из своих лидеров.

Повреждение получил хавбек колумбийцев Хамес Родригес, который покинул поле на 31-й минуте матча с Сенегалом.

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