Колумбия теряет Хамеса

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Колумбия теряет Хамеса

Сборная Колумбии теряет одного из своих лидеров.

Повреждение получил хавбек колумбийцев Хамес Родригес, который покинул поле на 31-й минуте матча с Сенегалом.

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