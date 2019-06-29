Колумбия уступила Чили в четвертьфинале Кубка Америки-2019

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Колумбия уступила Чили в четвертьфинале Кубка Америки-2019

В четвертьфинальном матче Кубка Америки-2019 сборные Колумбии и Чили сыграли вничью.

По итогам 120 минут счёт на табло был 0:0, поэтому командам пришлось выявлять победителя в серии пенальти.

Чилийцы реализовали все 5 попыток, а колумбийцы - 4. Подвёл "Лос Кафетерос" защитник Вильям Тесильо.

Колумбия – Чили - 0:0, по пенальти - 4:5

Колумбия: Оспина, Медина, Санчес, Мина, Тесильо, Урибе (Кардона, 67), Куадрадо, Барриос, Хамес, Мартинес (Диас, 81), Фалькао (Сапата, 77).

Чили: Арьяс, Босежур, Исла, Марипан, Фуэнсалида (Павес, 75), Видаль, Варгас, Арангис, Санчес, Пульгар, Медель.

В полуфинале турнира сборная Чили сыграет с победителем пары Уругвай - Перу.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

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