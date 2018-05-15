Колумбия включила Фалькао, Хамеса и Куадрадо в расширенный состав на ЧМ-2018
Стал известен расширенный состав сборной Колумбии на Чемпионат Мира-2018, сообщает официальный сайт федерации футбола Колумбии.
В него вошли:
Вратари: Иван Арболеда ("Банфилд", Аргентина), Хосе Куадрадо ("Онсе Кальдас"), Давид Оспина ("Арсенал", Англия), Камило Варгас ("Депортиво Кали");
Защитники: Сантьяго Арьяс (ПСВ, Нидерланды), Фарид Диас ("Олимпия", Парагвай), Франк Фабра ("Бока Хуниорс", Аргентина), Стефан Медина ("Монтеррей", Мексика), Йерри Мина ("Барселона", Испания), Бернардо Эспиноса, Хоан Мохика (оба – "Жирона", Испания), Оскар Мурильо ("Пачука", Мексика), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм", Англия), Уильям Тесильо ("Леон", Мексика), Кристиан Сапата ("Милан", Италия);
Полузащитники: Абель Агиляр ("Депортиво Кали"), Вильмар Барриос, Эдвин Кардона, Себастьян Перес (все – "Бока Хуниорс", Аргентина), Хуан Куадрадо ("Ювентус", Италия), Густаво Куэльяр ("Фламенго", Бразилия), Джефферсон Лерма ("Леванте", Испания), Джованни Морено ("Шанхай Шеньхуа", Китай), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт", Аргентина), Хамес Родригес ("Бавария", Германия), Карлос Санчес ("Эспаньол", Испания), Матеус Урибе ("Америка", Мексика);
Нападающие: Карлос Бакка ("Вильярреал", Испания), Мигель Борха ("Палмейрас", Бразилия), Радамель Фалькао ("Монако"), Хосе Искьердо ("Брайтон", Англия), Луис Муриэль ("Севилья", Испания), Йимми Чара, Теофило Гутьеррес (оба – "Атлетико Хуниор"), Дуван Сапата ("Сампдория", Италия).
На ЧМ-2018 Колумбия сыграет в одной группе со сборными Польши, Сенегала и Японии.
Не пропустите: Сборная Германии объявила расширенную заявку на Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru
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|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0