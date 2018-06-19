Колумбия встретится с Японией в матче первого тура группы Н
Япония – Колумбия
Стадион: Мордовия-Арена
Начало матча: 15:00
Арбитр: Дамир Скомина
Завершается первый тур мундиаля матчами группы Н, Япония встретится с Колумбией. В этом квартете также играют Польша и Сенега, поэтому его можно назвать самым ровным. Определить фаворита достаточно сложно, особенно в свете стартовых матчей мундиаля. Арентина и Бразилия сыграли вничью, Германия и вовсе проиграла. Франция и Уругвай победили благодаря голу на последних минутах, датчане считались фаворитами в игре с Перу, но на деле оборонялись весь матч и забили победный гол в редкой контратаке. Именно поэтому нельзя сказать, что Колумбия является явным фаворитом своей группы, она может допустить осечку уже в игре с Японией и тогда команде из Южной Америки будет достаточно сложно в дальнейшем.
У Колумбии есть несколько звезд, которые могут решить исход игры Хамес Родригес выстрелил на мундиале в Бразилии, в России он надеется повторить успех. Четыре года назад в сборной не было главного бомбардира Фалькао, который незадолго до ЧМ-2014 получил травму, сейчас же Радамель в строю и готов помочь своей команде как минимум повторить достижение четырехлетней давности и выйти в четвертьфинал.
Для Японии ЧМ-2018 шестой подряд. Дважды они выходили из группы, проиграв затем в 1/8 финала. В Бразилии японцы уже встречались с колумбийцами, тогда матч носил более принципиальный характер, так как на кону был выход из группы. Японцам необходимо было выиграть у Колумбии с разницей в два мяча, но вместо этого они проиграли 1:4 и пропустили в плей-офф Грецию.
Интересные факты противостояния
Команды встречались между собой три раза: две победы у Колумбии, одна ничья.
На этом чемпионате мира сборные из Южной Америки стартовали неудачно: Бразилия и Аргентина сыграли вничью, перуанцы проиграли, а Уругвай выиграл лишь благодаря голу на 90 минуте.
Японцам на прошлом ЧМ уже забивали Хамес Родригес и Хуан Куадрадо. У японцев отличался Хонда.
Ориентировочные составы
Япония: Кавасима, Сакаи, Есида, Макино, Нагатомо, Хасэбэ, Ямагучи, Хонда, Кагава, Инуи, Окадзаки.
Колумбия: Оспина, Ариас, Д. Санчес, Мина, Можика, К.Санчес, Барриос, Урибе, Родригес, Куадрадо, Фалькао.
Прогноз на матч
Колумбия фаворит, но легко ей не будет. На этом ЧМ одна азиатская сборная показала свою несостоятельность, Саудовская Аравия пропустила 5 голов от России, но вряд ли Япония наступит на те же грабли. В целом же в основном потенциальные аутсайдеры дают бой фаворитам
Вячеслав Горбачев / soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|1
|3
|Аргентина
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0