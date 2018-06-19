Колумбия встретится с Японией в матче первого тура группы Н

Япония – Колумбия

Стадион: Мордовия-Арена

Начало матча: 15:00

Арбитр: Дамир Скомина

Завершается первый тур мундиаля матчами группы Н, Япония встретится с Колумбией. В этом квартете также играют Польша и Сенега, поэтому его можно назвать самым ровным. Определить фаворита достаточно сложно, особенно в свете стартовых матчей мундиаля. Арентина и Бразилия сыграли вничью, Германия и вовсе проиграла. Франция и Уругвай победили благодаря голу на последних минутах, датчане считались фаворитами в игре с Перу, но на деле оборонялись весь матч и забили победный гол в редкой контратаке. Именно поэтому нельзя сказать, что Колумбия является явным фаворитом своей группы, она может допустить осечку уже в игре с Японией и тогда команде из Южной Америки будет достаточно сложно в дальнейшем.

У Колумбии есть несколько звезд, которые могут решить исход игры Хамес Родригес выстрелил на мундиале в Бразилии, в России он надеется повторить успех. Четыре года назад в сборной не было главного бомбардира Фалькао, который незадолго до ЧМ-2014 получил травму, сейчас же Радамель в строю и готов помочь своей команде как минимум повторить достижение четырехлетней давности и выйти в четвертьфинал.

Для Японии ЧМ-2018 шестой подряд. Дважды они выходили из группы, проиграв затем в 1/8 финала. В Бразилии японцы уже встречались с колумбийцами, тогда матч носил более принципиальный характер, так как на кону был выход из группы. Японцам необходимо было выиграть у Колумбии с разницей в два мяча, но вместо этого они проиграли 1:4 и пропустили в плей-офф Грецию.

Интересные факты противостояния

Команды встречались между собой три раза: две победы у Колумбии, одна ничья.

На этом чемпионате мира сборные из Южной Америки стартовали неудачно: Бразилия и Аргентина сыграли вничью, перуанцы проиграли, а Уругвай выиграл лишь благодаря голу на 90 минуте.

Японцам на прошлом ЧМ уже забивали Хамес Родригес и Хуан Куадрадо. У японцев отличался Хонда.

Ориентировочные составы

Япония: Кавасима, Сакаи, Есида, Макино, Нагатомо, Хасэбэ, Ямагучи, Хонда, Кагава, Инуи, Окадзаки.

Колумбия: Оспина, Ариас, Д. Санчес, Мина, Можика, К.Санчес, Барриос, Урибе, Родригес, Куадрадо, Фалькао.

Прогноз на матч

Колумбия фаворит, но легко ей не будет. На этом ЧМ одна азиатская сборная показала свою несостоятельность, Саудовская Аравия пропустила 5 голов от России, но вряд ли Япония наступит на те же грабли. В целом же в основном потенциальные аутсайдеры дают бой фаворитам

Вячеслав Горбачев / soccernews.ru