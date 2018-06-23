Колумбийские болельщики спасли жизнь россиянину в Казани

Болельщики сборной Колумбии спасли россиянина в Казани.

Как сообщает Mundo Deportivo, пьяный мужчина решил искупаться в Волге, но не смог выбраться самостоятельно.

Один из колумбийских болельщиков помог россиянину выбраться на берег.

Спасённый мужчина поблагодарил своих спасителей на английском.

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