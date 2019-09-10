Колумбийские фанаты устроили кровавую разборку перед матчем

Теги атлетико насьоналиндепендьенте медельин

Колумбийские фанаты устроили кровавую разборку перед матчем

Болельщики колумбийских клубов "Индепендьенте" и "Атлетико Насьональ" устроили массовую драку перед матча национального чемпионата между своими командами.

Многие из принимавших участие в потасовке были вооружены ножами и мачете. Полиция задержала 82 взрослых и 14 несовершеннолетних фанатов. У болельщиков были изъяты 29 единиц холодного оружия, 360 ракетниц и марихуана. Данные о пострадавших не разглашаются.

В матче победу одержал "Атлетико Насьональ" со счетом 4:1. В перерыве некоторые из фанатов сумели прорваться в микст-зону. Беспорядки на трибунах происходили в течение всего матча.

Стоит отметить, что "Атлетико Насьональ" станет одним из соперников московского "Спартака" в Кубке Флориды.

Не пропустите: "Спартак" сыграет с бразильскими топ-клубами на Кубке Флориды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА

Стадион "Санкт-Петербург" полностью соответствует требованиям УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Хуниор Хуниор 10 20
2 Унион Магдалена Унион Магдалена 10 19
3 Барранкилья Барранкилья 10 19
4 Реал Картахена Реал Картахена 10 13
5 Атлетико де ла Сабана Атлетико де ла Сабана 10 10
6 Вальедупар Вальедупар 10 6
Группа B М О
1 Атлетико Насьонал Атлетико Насьонал 10 21
2 Энвигадо Энвигадо 10 15
3 Индепендьенте Медельин Индепендьенте Медельин 10 15
4 Депортиво Перейра Депортиво Перейра 10 11
5 Депортиво Рионегро Депортиво Рионегро 10 9
6 Итагюи Дитайрес Итагюи Дитайрес 10 9
Группа C М О
1 Бояка Чико Бояка Чико 10 20
2 Атлетико Букараманга Атлетико Букараманга 10 17
3 Кукута Депортиво Кукута Депортиво 10 17
4 Реал Сантандер Реал Сантандер 10 15
5 Альянса Петролера Альянса Петролера 10 11
6 Патриотас Патриотас 10 3
Группа D М О
1 Ла Экидад Ла Экидад 10 20
2 Сентаурос Сентаурос 10 16
3 Санта-Фе Санта-Фе 10 16
4 Академия Академия 10 13
5 Мильонариос Мильонариос 10 12
6 Богота Богота 10 3
Группа E М О
1 Депортиво Кали Депортиво Кали 10 20
2 Депор Агуабланка Депор Агуабланка 10 18
3 Депортиво Пасто Депортиво Пасто 10 18
4 Депортес Киндио Депортес Киндио 10 15
5 Кортулуа Кортулуа 10 9
6 Америка де Кали Америка де Кали 10 4
Группа F М О
1 Эспресо Рохо Эспресо Рохо 10 22
2 Онсе Кальдас Онсе Кальдас 10 19
3 Депортес Толима Депортес Толима 10 17
4 Атлетико Уила Атлетико Уила 10 11
5 Пасифико Пасифико 10 6
6 Хувентуд Хувентуд 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов