Колумбийские фанаты устроили кровавую разборку перед матчем
Болельщики колумбийских клубов "Индепендьенте" и "Атлетико Насьональ" устроили массовую драку перед матча национального чемпионата между своими командами.
Многие из принимавших участие в потасовке были вооружены ножами и мачете. Полиция задержала 82 взрослых и 14 несовершеннолетних фанатов. У болельщиков были изъяты 29 единиц холодного оружия, 360 ракетниц и марихуана. Данные о пострадавших не разглашаются.
Triste que el fútbol lleve a estas acciones de vandalismo y poco respeto por la vida. El fútbol ya no es una fiesta. pic.twitter.com/w6VZt2Nqol— alex macias (@alextinta) September 9, 2019
В матче победу одержал "Атлетико Насьональ" со счетом 4:1. В перерыве некоторые из фанатов сумели прорваться в микст-зону. Беспорядки на трибунах происходили в течение всего матча.
Стоит отметить, что "Атлетико Насьональ" станет одним из соперников московского "Спартака" в Кубке Флориды.
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|10
|19
|4
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|13
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|10
|10
|6
|Вальедупар
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|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетико Насьонал
|10
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|2
|Энвигадо
|10
|15
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|10
|11
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|6
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|М
|О
|1
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|10
|20
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|Атлетико Букараманга
|10
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|Кукута Депортиво
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|Реал Сантандер
|10
|15
|5
|Альянса Петролера
|10
|11
|6
|Патриотас
|10
|3
|Группа D
|М
|О
|1
|Ла Экидад
|10
|20
|2
|Сентаурос
|10
|16
|3
|Санта-Фе
|10
|16
|4
|Академия
|10
|13
|5
|Мильонариос
|10
|12
|6
|Богота
|10
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Депортиво Кали
|10
|20
|2
|Депор Агуабланка
|10
|18
|3
|Депортиво Пасто
|10
|18
|4
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|10
|15
|5
|Кортулуа
|10
|9
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|4
|Группа F
|М
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|2
|Онсе Кальдас
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|Депортес Толима
|10
|17
|4
|Атлетико Уила
|10
|11
|5
|Пасифико
|10
|6
|6
|Хувентуд
|10
|5