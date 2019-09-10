Колумбийские фанаты устроили кровавую разборку перед матчем

Болельщики колумбийских клубов "Индепендьенте" и "Атлетико Насьональ" устроили массовую драку перед матча национального чемпионата между своими командами.

Многие из принимавших участие в потасовке были вооружены ножами и мачете. Полиция задержала 82 взрослых и 14 несовершеннолетних фанатов. У болельщиков были изъяты 29 единиц холодного оружия, 360 ракетниц и марихуана. Данные о пострадавших не разглашаются.

Triste que el fútbol lleve a estas acciones de vandalismo y poco respeto por la vida. El fútbol ya no es una fiesta. pic.twitter.com/w6VZt2Nqol — alex macias (@alextinta) September 9, 2019

В матче победу одержал "Атлетико Насьональ" со счетом 4:1. В перерыве некоторые из фанатов сумели прорваться в микст-зону. Беспорядки на трибунах происходили в течение всего матча.

Стоит отметить, что "Атлетико Насьональ" станет одним из соперников московского "Спартака" в Кубке Флориды.

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