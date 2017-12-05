Колумбийский футболист может пропустить ЧМ-2018 из-за расизма

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Колумбийский футболист может пропустить ЧМ-2018 из-за расизма

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона рискует пропустить Чемпионат Мира-2018, сообщает официальный сайт ФИФА.

Футболист может получить пятиматчевую дисквалификацию за проявление расизма. В товарищеском поединке против сборной Южной Кореи Кардона с помощью пальцев растянул уголки своих глаз, имитируя азиатскую внешность. Из-за этого на поле возникла потасовка.

Фото: Расистский жест Кардоны.

Если ФИФА дисквалифицирует хавбека, то он не попадет в заявку колумбийцев на мундиаль.

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