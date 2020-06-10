"Колючая нежность". Легенда сборной Украины завел необычное домашнее животное

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"Колючая нежность". Легенда сборной Украины завел необычное домашнее животное

Бывший вратарь сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Шовковский сообщил, что он завел ежа-альбиноса.

"Колючая нежность", - написал Шовковский на своей странице в Instagram, опубликовав фотографии с необычным домашним питомцем.

Также экс-голкипер показал, как еж ест из одной миски с его котом.

45-летний Шовковский выступал только за "Динамо", в составе которого 14 раз становился чемпионом Украины и 11 раз выигрывал национальный кубок. За сборную Украины сыграл 92 матча. Четвертьфиналист чемпионата мира-2018.

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