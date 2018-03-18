Колыванов: "Если Дзюба получит вызов в сборную, это будет правильно"

Известный в прошлом футболист Игорь Колыванов высказался об отсутствии форварда тульского "Арсенала" Артема Дзюбы в сборной России.

"Артем всегда был одним из кандидатов в сборную. Сейчас он забивает, и это приятно. Считаю, что он достоин вызова в национальную команду. Если Дзюба получит вызов, это будет правильно. Конечно, потеря Кокорина - очень обидная. Он был нашей опорой и надеждой в атаке", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

Напомним, об отсутствии Дзюбы в сборной также высказался Кирьяков. | soccernews.ru