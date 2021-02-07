Колыванов: "Кокорин еще покажет, что он хороший футболист"

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Колыванов: "Кокорин еще покажет, что он хороший футболист"Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов, который имеет опыт выступления в Италии за "Фоджу" и "Болоню" прокомментировал дебют форварда Александра Кокорина за "Фиорентину".

"Тяжело входить в игру, когда твоя команда уступает со счётом 0:2. За 20 минут что-то создать очень сложно. К тому же, видимо, Кокорин находится не в самой лучшей форме. Да и вся команда играла не в лучший футбол.

Рад за Сашу — приехал в Италию, начал работать, вышел в первом матче. Но здесь даже обсуждать нечего: несколько раз мяча коснулся, ничего лишнего не сделал, но ничего и не изобрел.
Я играл в Италии 10 лет, пресса всегда критикует каждого. Завтра Кокорин забьет два мяча и будет идолом во Флоренции. Не стоит обращать на это внимания. Нужно терпеть, работать и делать все, что от тебя требует главный тренер. У Кокорина еще будет время показать и доказать, что он хороший и нестандартный футболист", — цитирует Колыванова "Чемпионат".

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