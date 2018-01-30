Колыванов: "Муса заявит о себе в ЦСКА"

Главный тренер московского "Торпедо" Игорь Колыванов прокомментировал возвращение форварда английского "Лестера" Ахмеда Мусы в стан другой столичной команды - ЦСКА.

"Уверен, Муса поможет ЦСКА в борьбе за зону Лиги Чемпионов, а может, и в борьбе за чемпионство. Возвращение Мусы - безусловно хорошее решение ЦСКА. Думаю, он и сам рад вернуться. Полностью, конечно, влиться будет тяжело, но время еще есть - полтора месяца до начала чемпионата. Тренировочного сбора должно хватить, ведь он знает коллектив, одноклубники знают его потенциал и лучшие качества - скорость, дриблинг.

Можно сказать, что он возвращается домой - Муса сделал карьеру именно в ЦСКА. В любом случае, он заявит о себе. Он, все-таки, - очень сильный футболист для нашего чемпионата, всегда выделялся, создавал огромные проблемы для всех соперников", - цитирует 49-летнего специалиста Спорт день за днем.

Напомним, Муса уже выбрал игровой номер в ЦСКА. | soccernews.ru