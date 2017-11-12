Колыванов: "Сборной России по силам дойти до четвертьфинала Чемпионата Мира"

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Колыванов: "Сборной России по силам дойти до четвертьфинала Чемпионата Мира"
Главный тренер "Торпедо" Игорь Колыванов считает, что сборная России сможет успешно выступить на Чемпионате Мира-2018.

"Думаю, нам по силам дойти до четвертьфинала Чемпионата Мира. Команда сбалансированная, есть лидеры в каждой линии. С возвращением Дзагоева, Зобнина и Головина преобразится полузащита. Кокорин прибавляет на глазах… Наши главные козыри очевидны. Великолепная физическая подготовка, которую наверняка обеспечит Черчесов, самоотверженность и поддержка трибун. На Чемпионате Мира все это должно принести результат", - приводят слова Колыванова российские СМИ.

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