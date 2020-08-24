Коман - 9-й француз, отличившийся в финале Лиги Чемпионов

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Коман - 9-й француз, отличившийся в финале Лиги Чемпионов

Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман забил победный гол в финальном матче Лиги Чемпионов против ПСЖ.

Игрок "ротен" стал девятым французом, которому удалось отличиться в решающем поединке самого престижного еврокубкового турнира.

До Комана в финалах ЛЧ забивали следующие футболисты из Франции: Мишель Леблон, Жан Темплен, Мишель Идальго, Мишель Платини, Базиль БолиМарсель Десайи, Зинедин Зидан и Карим Бензема.

Стоит отметить, что в расчёт берутся как розыгрыши Лиги Чемпионов, так и Кубка европейских чемпионов.

Не пропустите: Коман признан лучшим игроком финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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