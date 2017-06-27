Коман арестован за избиение бывшей подруги

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Коман арестован за избиение бывшей подруги
Французский полузащитник "Баварии" Кингсли Коман попал в полицию, сообщает 101 Great Goals.

По сведениям источника, бывшая подруга футболиста обвинила его в домашнем насилии. Между игроком и девушкой произошли две ссоры 24 и 26 июня, из-за денег.

В данный момент хавбек отпущен на свободу, а слушание по этому делу состоится в сентябре.

Напомним, что "Бавария" выкупила этим летом трансфер 21-летнего хавбека у "Ювентуса" за 21 миллион евро.

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