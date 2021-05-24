Коман хочет контракт с зарплатой в два раза выше нынешней

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Коман хочет контракт с зарплатой в два раза выше нынешнейФото: инстаграм Комана/Автор неизвестен

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, переговоры между "Баварией" и Кингсли Команом по новому контракту проходят довольно трудно.

Отмечается, что футболист хочет зарабатывать по новому соглашению с мюнхенским клубом 16-17 млн евро в год, то есть почти в два раза больше, чем сейчас. Агент и отец хавбека Кристиан дал Пини Захави разрешение на переговоры с английскими клубами.

По информации источника влияние Захави на ситуацию будет серьезным, поскольку у него есть возможность найти новый клуб для Комана, а также надавить на "Баварию" путем привлечения потенциальных покупателей.

Напомним, что срок действующего контракта Комана с "Баварией" истекает в 2023 году.

В прошедшем сезоне 24-летний француз провел 29 матчей в Бундеслиге, в которых забил 5 голов и отдал 10 голевых передач

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