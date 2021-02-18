Коман хочет остаться в "Баварии"

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Коман хочет остаться в "Баварии"Хавбек "Баварии" Кингсли Коман планирует остаться в Мюнхене и не хочет уходить из клуба в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, в услугах 24-летнего француза заинтересован "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" готовы платить игроку 14,4 миллиона евро в год, в случае его переезда в Англию. Однако сам полузащитник не хочет менять клуб. Руководство "Баварии"также не собирается терять одного из ключевых футболистов.

В сезоне 2020/2021 Коман провел 24 матча за "Баварию". На его счету 6 голов и 12 результативных передач.

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