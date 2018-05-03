Коман имеет шансы сыграть в финале Кубка Германии

Теги бавария мюнхенайнтрахт франкфурткингсли коман

Коман имеет шансы сыграть в финале Кубка Германии

Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман имеет шансы сыграть в финале Кубка Германии, сообщает Bild.

По сведениям издания, 21-летний француз, который из-за травмы лодыжки находится в лазарете с февраля, сможет вернуться к полноценной работе с командой через десять дней.

Напомним, что финальный матч Кубка Германии между "Баварией" и "Айнтрахтом" состоится 19 мая.

Не пропустите: Рибери настроен завоевать Кубок Германии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 32 81
2 Шальке 32 57
3 Боруссия Дортмунд 32 55
4 Хоффенхайм 32 52
5 Байер Леверкузен 32 51
6 РБ Лейпциг 32 47
7 Айнтрахт Франкфурт 32 46
8 Штутгарт 32 45
9 Боруссия Менхенгладбах 32 44
10 Герта 32 43
11 Аугсбург 32 41
12 Вердер Бремен 32 38
13 Ганновер 96 32 36
14 Майнц 05 32 33
15 Фрайбург 32 33
16 Вольфсбург 32 30
17 Гамбург 32 28
18 Кельн 32 22
Полная таблица

топ-5 тегов