Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман имеет шансы сыграть в финале Кубка Германии, сообщает Bild.

По сведениям издания, 21-летний француз, который из-за травмы лодыжки находится в лазарете с февраля, сможет вернуться к полноценной работе с командой через десять дней.

Напомним, что финальный матч Кубка Германии между "Баварией" и "Айнтрахтом" состоится 19 мая.

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