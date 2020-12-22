Коман - лучший игрок "Баварии" в ноябре

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Коман - лучший игрок "Баварии" в ноябре

Болельщики "Баварии" путём голосования выбрали лучшего футболиста команды по итогам ноября.

42-процентную поддержку получил французский вингер Кингсли Коман, который в прошлом месяце забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах в составе "ротен".

В топ-5 помимо Комана вошли Томас МюллерМануэль Нойер (оба - по 21%), Джамал Мусиала (7%) и Роберт Левандовски (4%).

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