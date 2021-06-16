Коман может перейти в клуб АПЛ
Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен
Французский нападающий мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман в летнее трансферное окно намерен перейти в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, футболист не хочет продлевать контракт с "Баварией", так как надеется поиграть в АПЛ. Немецкий клуб готов продать форварда, но хочет получить за него 80-90 миллионов евро.
В минувшем сезоне 25-летний Коман провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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