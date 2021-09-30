Коман может покинуть "Баварию"

Фото: инстаграм Комана/Автор неизвестен

Французский вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман может сменить клубную прописку.

Как сообщает BILD, футболист хочет, чтобы его больше ценили. Он согласен подписать новый контракт с "Баварией", только в случае увеличения оклада.

По информации источника, "Бавария" предпримет попытки избавиться от Комана следующим летом, так как это будет последней возможностью выручить за него хоть какие-то деньги.

Нынешний контракт Комана с "Баварией" рассчитан до лета 2023 года.

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