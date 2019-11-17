Игрок "Баварии" Кингсли Коман может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, "горожане" видят в игрока замену полузащитнику Лерою Сане, которого хочет купить "Бавария".

Немецкий клуб планирует приобрести игрока как только на него снизится цена. В этом сезоне Сане участвовал лишь в одном матче за "Сити" из-за травмы ноги.

Команд сыграл в 10 матчах за "Баварию" и забил 1 гол.

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