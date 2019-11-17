Коман может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"

Теги кингсли команлерой санеманчестер ситибавария мюнхентрансферы

Коман может продолжить карьеру в "Манчестер Сити"

Игрок "Баварии" Кингсли Коман может продолжить карьеру в "Манчестер Сити". Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, "горожане" видят в игрока замену полузащитнику Лерою Сане, которого хочет купить "Бавария".

Немецкий клуб планирует приобрести игрока как только на него снизится цена. В этом сезоне Сане участвовал лишь в одном матче за "Сити" из-за травмы ноги.

Команд сыграл в 10 матчах за "Баварию" и забил 1 гол.

Не пропустите: Тренер молодежной команды в Италии был уволен за неуважение к сопернику после победы 27:0| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась

Что там у серебряных призеров мира? Хорватия одолела Словакию и вышла на Евро, но проблема смены поколений никуда не делась

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов