Коман может пропустить ответную игру с "Ливерпулем"
"Бавария" из-за травмы теряет хавбека Кингсли Комана.
По сведениям Bild, у футболиста выявили надрыв задней поверхности бедра. Сроки восстановления игрока могут составить 2-3 недели.
Таким образом, Коман, скорее всего, не сыграет в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", которая запланирована на 13 марта.
Отметим, что Коман травмировался во вчерашнем матче с "Гертой" (1:0) спустя 9 минут после выхода на замену.
В этом сезоне Коман провел 17 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|22
|51
|2
|Бавария Мюнхен
|23
|51
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|43
|4
|РБ Лейпциг
|22
|41
|5
|Вольфсбург
|23
|38
|6
|Байер Леверкузен
|22
|36
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|34
|8
|Хоффенхайм
|22
|33
|9
|Вердер Бремен
|23
|32
|10
|Герта
|23
|32
|11
|Майнц 05
|23
|30
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|23
|28
|13
|Фрайбург
|23
|27
|14
|Шальке
|23
|23
|15
|Аугсбург
|23
|18
|16
|Штутгарт
|23
|16
|17
|Ганновер 96
|22
|14
|18
|ФК Нюрнберг
|23
|13