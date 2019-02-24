Коман может пропустить ответную игру с "Ливерпулем"

"Бавария" из-за травмы теряет хавбека Кингсли Комана.

По сведениям Bild, у футболиста выявили надрыв задней поверхности бедра. Сроки восстановления игрока могут составить 2-3 недели.

Таким образом, Коман, скорее всего, не сыграет в ответной игре 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ливерпулем", которая запланирована на 13 марта.

Отметим, что Коман травмировался во вчерашнем матче с "Гертой" (1:0) спустя 9 минут после выхода на замену.

В этом сезоне Коман провел 17 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя ассистами.

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