Коман передумал покидать "Баварию"
Фланговый нападающий "Баварии" Кингсли Коман хочет продлить контракт с мюнхенским клубом.
По информации Telefoot, 25-летний футболист действительно думал о смене команды, однако решил продолжить выступать за "ротен".
Контракт француза с "Баварией" истекает в июне 2023 года, и переговоры о новом соглашении проходят тяжело из-за финансовых требований игрока.
За ситуацией с будущим Комана следят "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ.
В текущем сезоне вингер сыграл за "Баварию" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20