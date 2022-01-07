Коман передумал покидать "Баварию"

Фото инстаграм Кингсли Комана

Фланговый нападающий "Баварии" Кингсли Коман хочет продлить контракт с мюнхенским клубом.

По информации Telefoot, 25-летний футболист действительно думал о смене команды, однако решил продолжить выступать за "ротен".

Контракт француза с "Баварией" истекает в июне 2023 года, и переговоры о новом соглашении проходят тяжело из-за финансовых требований игрока.

За ситуацией с будущим Комана следят "Манчестер Сити", "Челси" и ПСЖ.

В текущем сезоне вингер сыграл за "Баварию" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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