Коман покинул расположение сборной Франции из-за травмы

Хавбек сборной Франции Кингсли Коман не поможет команде в игре с Исландией.

Как сообщает твиттер сборной, у 22-летнего игрока проблемы с поясницей, поэтому он вернулся в расположение "Баварии", где будет залечивать травму.

Игра отборочного раунда к Евро-2020 с Исландией пройдет завтра в 22:45 (мск).

Напомним, что в 1-м туре Франция разгромила Молдову (4:1).

Читайте также: Жиру завершит карьеру в сборной Франции после чемпионата Европы-2020. | http://soccernews.ru