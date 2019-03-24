Коман покинул расположение сборной Франции из-за травмы

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Коман покинул расположение сборной Франции из-за травмы

Хавбек сборной Франции Кингсли Коман не поможет команде в игре с Исландией.

Как сообщает твиттер сборной, у 22-летнего игрока проблемы с поясницей, поэтому он вернулся в расположение "Баварии", где будет залечивать травму.

Игра отборочного раунда к Евро-2020 с Исландией пройдет завтра в 22:45 (мск).

Напомним, что в 1-м туре Франция разгромила Молдову (4:1).

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