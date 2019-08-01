Коман получил был травмирован в матче с "Тоттенхэмом"

Игрок "Баварии" Кингсли Коман в матче с "Тоттенхэмом" спустя пять минут после выхода на поле был заменен из-за травмы.

У футболиста возникли проблемы с коленом, из-за чего его пришлось заменить. О том, насколько серьезна травма станет известно после медицинского осмотра.

По итогам этого матча "Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup.

В минувшем сезоне Коман участвовал в 21 матче, отметившись 6 голами и 10 ассистами.

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