Коман получил был травмирован в матче с "Тоттенхэмом"

Теги бавария мюнхенкингсли комантравмытоттенхэм

Коман получил был травмирован в матче с "Тоттенхэмом"

Игрок "Баварии" Кингсли Коман в матче с "Тоттенхэмом" спустя пять минут после выхода на поле был заменен из-за травмы.

У футболиста возникли проблемы с коленом, из-за чего его пришлось заменить. О том, насколько серьезна травма станет известно после медицинского осмотра.

По итогам этого матча "Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup.

В минувшем сезоне Коман участвовал в 21 матче, отметившись 6 голами и 10 ассистами.

Не пропустите: Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup

"Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов