Коман получил травму в матче с "Челси"

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Коман получил травму в матче с "Челси"

Хавбек "Баварии" Кингсли Коман досрочно покинул первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Челси".

Во втором тайме футболист получил травму и на 66-й минуте был заменен на Филиппе Коутиньо.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 31 матч, отметившись 9 голами.

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