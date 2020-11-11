Коман получил травму в расположении сборной Франции

Хавбек "Баварии" Кингсли Коман в расположении сборной Франции получил травму. Об этом сообщает RMC Sport

По данным источника, футболист повредил лодыжку во время тренировки. Таким образом, он не сможет участвовать в товарищеском матче с Финляндией, который состоится сегодня.

В текущем розыгрыше 24-летний футболист провел 4 матча за команду, отметившись 1 результативной передачей.

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