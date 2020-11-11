Коман получил травму в расположении сборной Франции

Теги бавария мюнхенкингсли комантравмыфранция

Коман получил травму в расположении сборной Франции

Хавбек "Баварии" Кингсли Коман в расположении сборной Франции получил травму. Об этом сообщает RMC Sport

По данным источника, футболист повредил лодыжку во время тренировки. Таким образом, он не сможет участвовать в товарищеском матче с Финляндией, который состоится сегодня.

В текущем розыгрыше 24-летний футболист провел 4 матча за команду, отметившись 1 результативной передачей.

А еще: Что не так с "Реалом"? Команда Зидана пропускает больше гола за игру и существенно потеряла в атаке, испанские СМИ уже увольняют француза| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ из-за "Реала"

Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ из-за "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов