Коман поставил ультиматум "Баварии"

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Коман поставил ультиматум "Баварии"

Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

Французский нападающий мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман потребовал увеличить его зарплату, сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист хочет получать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов. Сейчас он получает такую же сумму, но с учетом налогов. Если требование игрока не будет удовлетворено, то он угрожает покинуть команду.

В минувшем сезоне 25-летний Коман провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. 

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