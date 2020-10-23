Коман признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Первое место занял вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман, у которого 2 гола + 1 ассист в матче с "Атлетико" (4:0).
Француз опередил Альваро Морату ("Ювентус"), Тете ("Шахтёр") и Анхелиньо ("РБ Лейпциг").
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