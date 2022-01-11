Коман продлит контракт с "Баварией": названы условия

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Коман продлит контракт с "Баварией": названы условия

Фото инстаграм Кингсли Комана

Вингер "Баварии" Кингсли Коман договорился с мюнхенским клубом об условиях нового соглашения.

По информации L’Equipe, француз будет зарабатывать более 17 миллионов евро в год до уплаты налогов. Его зарплата станет третьей в команде после Мануэля Нойера и Роберта Левандовски.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2023 году. Новый договор будет рассчитан на три года.

В текущем сезоне Коман сыграл за "Баварию" 17 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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