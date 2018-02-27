Коман рискует пропустить остаток сезона

Вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман прооперирован в связи с повреждением связок левого голенестопа, сообщает официальный сайт клуба.

Сроки восстановления 21-летнего француза составят несколько недель. Однако СМИ утверждают, что пресс-служба "Рекордмастер" скрывает реальную ситуацию и футболист пропустит не менее двух месяцев, а, возможно, и остаток сезона.

В этом сезоне Коман сыграл за "Баварию" 32 матча, забил 7 голов и сделал 7 результативных передач.

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