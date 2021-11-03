Коман считает, что "Золотой мяч" должны вручить Левандовски

Фото: инстаграм Левандовски/Автор неизвестен

Французский вингер мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман рассказал, что форварду команды Роберту Левандовски должны вручить "Золотой мяч".

"Конечно, Левандовски заслужил "Золотой мяч" за этот сезон и за прошлый. За все то, что он сделал, он заслужил приз.

У нас очень атакующая команда, использующая высокий прессинг. Мы надеемся доставить массу удовольствия нашим фанатам", – сказал Коман для beIN Sports.

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