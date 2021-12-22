Коман сообщил "Баварии" свои зарплатные требования. Клуб выдвинул условие

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Коман сообщил "Баварии" свои зарплатные требования. Клуб выдвинул условие

Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" пока не может договориться с французским полузащитником Кингсли Команом о продлении контракта, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, футболист хочет получать зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Руководство "Баварии" не устраивают такие требования, поэтому клуб готов платить не более 15 миллионов в год. Кроме того, мюнхенцев смущают частые травмы игрока.

В нынешнем сезоне 25-летний Коман провел за "Баварию" 17 матчей во всех турнирах, забил пять матчей и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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