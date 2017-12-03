Коман: "В начале сезона внутри "Баварии" было некое напряжение"

Теги бавария мюнхенкингсли коман

Коман: "В начале сезона внутри "Баварии" было некое напряжение"

Французский полузащитник "Баварии" Кингсли Коман заявил, что внутри команды ранее существовали проблемы.

"В команде все было в начале сезона не так хорошо. Думаю, была некая напряженность внутри. Поэтому, вероятно, пришлось уйти Анчелотти", – цитирует Telefoot Комана. 

Напомним, что наставник "Баварии" Карло Анчелотти был уволен в начале октября и его преемником стал Юпп Хайнкес.

Не пропустите: Салихамиджич анонсировал заявление по новому тренеру "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 14 32
2 РБ Лейпциг 14 26
3 Шальке 14 25
4 Боруссия Менхенгладбах 14 24
5 Хоффенхайм 14 23
6 Боруссия Дортмунд 14 22
7 Аугсбург 14 22
8 Айнтрахт Франкфурт 14 22
9 Байер Леверкузен 14 21
10 Ганновер 96 14 19
11 Вольфсбург 14 17
12 Герта 14 17
13 Штутгарт 14 17
14 Майнц 05 14 15
15 Гамбург 14 14
16 Фрайбург 14 12
17 Вердер Бремен 14 11
18 Кельн 14 3
Полная таблица

топ-5 тегов