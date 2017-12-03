Коман: "В начале сезона внутри "Баварии" было некое напряжение"

Французский полузащитник "Баварии" Кингсли Коман заявил, что внутри команды ранее существовали проблемы.

"В команде все было в начале сезона не так хорошо. Думаю, была некая напряженность внутри. Поэтому, вероятно, пришлось уйти Анчелотти", – цитирует Telefoot Комана.

Напомним, что наставник "Баварии" Карло Анчелотти был уволен в начале октября и его преемником стал Юпп Хайнкес.

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