Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии

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Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и ГерманииВингер мюнхенской "Баварии" Кинглси Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии.

Так, в возрасте 15-ти и 16-ти лет футболист становился победителем Лиги 1 в составе ПСЖ. В сезоне 2014/2015 он выиграл Серию А с туринским "Ювентусом", после чего трижды подряд становился чемпионом Германии со своим нынешним клубом.

Напомним, Штарке выиграл в "Баварии" больше трофеев, нежели сыграл матчей за клуб. | soccernews.ru

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