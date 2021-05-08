Коман завоевал 10-й чемпионский титул за 10 лет

Фото: инстаграм Кингсли Комана/Автор неизвестен

Французский нападающий мюнхенской "Баварии" Кингсли Коман в десятый раз стал чемпионом за 10 лет карьеры.

Коман дважды выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ, два раза выиграл Серию А с "Ювентусом", а также шесть раз стал чемпионом Бундеслиги.

В нынешнем сезоне 24-летний Коман провел 36 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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