"Команда - бойцы". Глушаков - о победном матче "Химок" с "Ростовом"

Хавбек подмосковных "Химок" Денис Глушаков во "Вконтакте" прокомментировал победу в матче 12-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:0).

"Давно не выигрывал в Ростове, приятные эмоции! Команда - бойцы. Мы бились, имели много моментов, могли забить еще - так что победили по делу.

Всех болельщиков - с победой. Видно, что с каждым днем команда двигается в правильном направлении, растет. Самое главное, что сегодня мы действовали как единое целое", - написал футболист.

Напомним, Глушаков перешел в "Химки" в прошедшее трансферное окно. Команда занимает 14 место в турнирной таблице.

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