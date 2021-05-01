Команда Хави не вышла в плей-офф азиатской Лиги Чемпионов
Фото твиттер азиатской Лиги Чемпионов
"Аль-Садд" под руководством Хави вылетел из азиатской Лиги Чемпионов.
Команда легендарного испанца прекратила участие в турнире уже по итогам группового этапа.
Согласно регламенту, в плей-офф азиатской ЛЧ выходят клубы, занявшие первые места в группах, а также отдельные команды, финишировавшие вторыми и имеющие преимущество по дополнительным показателям. "Аль-Садд" не попал ни в одну из указанных категорий.
Напомним, что внутри Катара подопечные Хави выиграли все возможные трофеи.
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|4
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|2
|4
|3
|Эстеглал
|2
|1
|4
|Аль-Шорта
|2
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Пахтакор
|2
|6
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|Аль-Хилал
|2
|6
|3
|Аль-Ахли
|2
|0
|4
|Padideh Khorasan
|2
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|М
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|1
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|2
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|2
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|2
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|3
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|1
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|2
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|М
|О
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|Аль-Садд
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|2
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|2
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|3
|Сепахан
|2
|3
|4
|Аль-Аин
|2
|0
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|М
|О
|1
|Сеул
|1
|3
|2
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|1
|3
|3
|Мельбурн Виктори
|2
|3
|4
|Чианграй Юнайтед
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Токио
|2
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|Улсан Хоранг-и
|1
|1
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|0
|0
|4
|Перт Глори
|1
|0
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|М
|О
|1
|Виссел Кобе
|2
|6
|2
|Джохор ФК
|2
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|3
|Гуанчжоу
|0
|0
|4
|Сувон Блювингз
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|0
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|М
|О
|1
|Йокогама Ф. Маринос
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|Джеонбук Моторс
|2
|1
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|2
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