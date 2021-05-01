Команда Хави не вышла в плей-офф азиатской Лиги Чемпионов

Фото твиттер азиатской Лиги Чемпионов

"Аль-Садд" под руководством Хави вылетел из азиатской Лиги Чемпионов.

Команда легендарного испанца прекратила участие в турнире уже по итогам группового этапа.

Согласно регламенту, в плей-офф азиатской ЛЧ выходят клубы, занявшие первые места в группах, а также отдельные команды, финишировавшие вторыми и имеющие преимущество по дополнительным показателям. "Аль-Садд" не попал ни в одну из указанных категорий.

Напомним, что внутри Катара подопечные Хави выиграли все возможные трофеи.

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