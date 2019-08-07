Команда Кокорина и Мамаева сыграет в колонии с клубом из ПФЛ

Белгородский "Салют" анонсировал товарищеский матч с командой "Золотой лев", состоящей из заключённых колонии №4, где отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Игра пройдёт в субботу, 10 августа, на территории исправительного учреждения в городе Алексеевка Белгородской области.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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