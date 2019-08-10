Команда Кокорина и Мамаева уверенно победила клуб ПФЛ

На территории исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области состоялся товарищеский матч между командами "Золотой лев" и "Салют".

Напомним, что "Золотой лев" состоит из заключённых, в том числе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а "Салют" - профессиональный клуб, выступающий в группе "Центр" первенства ПФЛ.

Команды провели два тайма по 20 минут на мини-футбольном поле в формате 6 на 6.

В итоге "Золотой лев" неожиданно обыграл "Салют" со счётом 4:2. Мамаев стал героем встречи, оформив хет-трик. Кокорин голов в матче не забивал.

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