Команда Кокорина и Мамаева уверенно победила клуб ПФЛ
На территории исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области состоялся товарищеский матч между командами "Золотой лев" и "Салют".
Напомним, что "Золотой лев" состоит из заключённых, в том числе футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а "Салют" - профессиональный клуб, выступающий в группе "Центр" первенства ПФЛ.
Команды провели два тайма по 20 минут на мини-футбольном поле в формате 6 на 6.
В итоге "Золотой лев" неожиданно обыграл "Салют" со счётом 4:2. Мамаев стал героем встречи, оформив хет-трик. Кокорин голов в матче не забивал.
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|4
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|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Крылья Советов
|4
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|14
|Тамбов
|4
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|15
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|4
|1
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