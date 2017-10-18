Команда Конте впервые пропустила три гола в Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Челси" играет с "Ромой".

В концовке встречи счет ничейный - 3:3.

Стоит отметить, что наставник лондонцев Антонио Конте впервые пропустил со своей командой три мяча в одном матче Лиги Чемпионов.

Напомним, что ранее 48-летний Конте тренировал "Ювентус".

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