Команда Конте впервые с 2020 года потерпела домашнее поражение в чемпионате
"Саутгемптон" прервал впечатляющую серию главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте.
До поединка со "святыми" команды итальянского наставника не проигрывали в домашних матчах чемпионата на протяжении 16 месяцев.
Напомним, что в среду "Саутгемптон" победил "Тоттенхэм" в Лондоне со счётом 3:2.
До этого Конте уступал на своём поле с "Интером" в Серии А. Это произошло в октябре 2020 года в дерби с "Миланом".
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