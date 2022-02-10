Команда Конте впервые с 2020 года потерпела домашнее поражение в чемпионате

Фото инстаграм "Тоттенхэма"

"Саутгемптон" прервал впечатляющую серию главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте.

До поединка со "святыми" команды итальянского наставника не проигрывали в домашних матчах чемпионата на протяжении 16 месяцев.

Напомним, что в среду "Саутгемптон" победил "Тоттенхэм" в Лондоне со счётом 3:2.

До этого Конте уступал на своём поле с "Интером" в Серии А. Это произошло в октябре 2020 года в дерби с "Миланом".

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