Команда КВН посвятила номер выходу Кокорина и Мамаева из тюрьмы

Ситуация с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым стала главной темой юмористического номера команды КВН "Такая история".

Сценка начинается со слов: "Главное событие осени в Америке - выход нового айфона. А главное событие осени в России - выход Кокорина и Мамаева".

Напомним, что год назад Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух драках в центре Москвы, суд приговорил их к реальному лишению свободы. 17 сентября спортсмены вышли на свободу по УДО. Форвард подписал контракт с "Зенитом", а полузащитник - с "Ростовом".

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