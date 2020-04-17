Команда мечты Балотелли: Каннаваро, Джеррард и Месси в составе, Роналду - нет

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Команда мечты Балотелли: Каннаваро, Джеррард и Месси в составе, Роналду - нет

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли представил свою версию команды мечты.

Стоит отметить, что скандальный итальянец не включил в состав пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Вратарь: Жулио Сезар; 

Защитники: Майкон, Фабио Каннаваро, Алессандро Неста, Максвелл; 

Полузащитники: Стивен Джеррард, Андреа Пирло, Яя Туре;

Нападающие: Антонио Кассано, Лионель Месси, Роналдо.

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