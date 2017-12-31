Команда Моуринью впервые почти за 8 лет сыграла вничью трижды подряд

В рамках 21-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на своём поле сыграл вничью с "Саутгемптоном" со счётом 0:0.

Таким образом, "красные дьяволы" расписали мировую уже в третьем матче Премьер-лиги подряд. Ранее манкунианцы делили очки с "Лестером" (2:2) и "Бернли" (2:2).

Как сообщает Gracenote Live, такое произошло с командой Жозе Моуринью впервые с февраля 2010 года. Тогда "Интер" под руководством португальского специалиста сыграл вничью в Серии А с "Пармой", "Наполи" и "Сампдорией". | http://soccernews.ru