Команда Слуцкого сыграет товарищеские матчи против "Бенфики", "Нанта" и "Аякса"

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Команда Слуцкого сыграет товарищеские матчи против "Бенфики", "Нанта" и "Аякса"Английский "Халл Сити" сыграет товарищеские матчи против лиссабонской "Бенфики", французского "Нанта" и амстердамского "Аякса".

Об этом, как информирует официальный сайт "тигров", сообщил главный тренер команды Леонид Слуцкий. Так, он рассказал: "С нетерпением жду игр против "Оксфорда" и "Бристоль Роверс", ведь это будут первые игры "Халла" под моим руководством. После этого нас ждет матч против "Бенфики", которая будет выступать в Лиге чемпионов. Перед началом чемпионата мы также проведем матчи против "Нанта" и "Аякса". Эти поединки важны, они помогут нам понять наш уровень против очень серьезных команд".

Напомним, хавбек "Халла" рассказал о первых впечатлениях от Слуцкого. | soccernews.ru

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