Команда Торреса проиграла c разгромным счетом в его прощальном матче

Теги фернандо торрессаган тосувиссел кобе

Команда Торреса проиграла c разгромным счетом в его прощальном матче

Испанский нападающий Фернандо Торрес официально завершил карьеру.

В своем последнем матче в карьере форвард "Саган Тосу" играл с "Виссел Кобе" в поединке 24-го тура чемпионата Японии. Клуб Торреса потерпел разгромное поражение со счетом 1:6. В составе "Виссел Кобе" один из готов забил бывший партнер Торреса по сборной Испании Андрес Иньеста.

35-летний Торрес за свою карьеру выступал за "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан", вновь "Атлетико" и "Саган Тосу". За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов. Обладатель Кубка Англии, победитель Лиги Чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы, двукратный чемпион Европы, чемпион мира.

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